В Уфе детский сад намерен получить грант на развитие консультационного центра

Детский сад в Уфе намерен получить поддержку Фонда президентских грантов на развитие своего консультационного центра. Здесь планируют добавить в программу полилингвальное и STEM-образование.

Речь об изучении языков, наук, инженерии. В числе основных целей – привлечение и обучение родителей основам детской педагогики, в том числе вынужденных перселенцев и тех, кто планирует взять на воспитание ребенка из детского дома.