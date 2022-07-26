В Уфе детский сад намерен получить грант на развитие консультационного центра

Детский сад в Уфе намерен получить поддержку Фонда президентских грантов на развитие своего консультационного центра. Здесь планируют добавить в программу полилингвальное и STEM-образование.
Речь об изучении языков, наук, инженерии. В числе основных целей – привлечение и обучение родителей основам детской педагогики, в том числе вынужденных перселенцев и тех, кто планирует взять на воспитание ребенка из детского дома.
Консультационный центр в детском саду существует уже три года. Специалисты помогают родителям бесплатно. Логопед, психолог, дефетолог. Здесь также есть кабинеты роботетехники, науки, инженерии и компьютерный класс.