Благовещенск стал лидером рейтинга моногородов России по итогам 2021 года

На пресс-конференции в ТАСС были озвучены результаты рейтинга моногородов России по итогам прошлого 2021 года. Башкирский Благовещенск вошёл в топ-10 и стал лидером списка.
Рейтинг моногородов составляется Фондом развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) с 2016 года и помогает выявить наиболее сильные и перспективные стороны моногородов-лидеров, а также определить самые успешные проекты по улучшению качества жизни горожан.
В Башкирии 6 муниципальных образований с монопрофильной структурой экономики. Помимо Благовещенска это Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Учалы. В них проживают более 400 тысяч человек, что составляет порядка 10% жителей республики. В республике осуществляются мероприятия по их развитию, так в целях снижения зависимости от градообразующих предприятий, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест в границах 5 моногородов созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Благовещенск получил статус ТОСЭР в 2019 году.