Благовещенск стал лидером рейтинга моногородов России по итогам 2021 года

В Башкирии 6 муниципальных образований с монопрофильной структурой экономики. Помимо Благовещенска это Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Учалы. В них проживают более 400 тысяч человек, что составляет порядка 10% жителей республики. В республике осуществляются мероприятия по их развитию, так в целях снижения зависимости от градообразующих предприятий, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест в границах 5 моногородов созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Благовещенск получил статус ТОСЭР в 2019 году.