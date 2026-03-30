Башкирия вошла в пятёрку лидеров России по инвестиционной привлекательности

Башкортостан вошёл в пятёрку лучших регионов России по инвестиционной привлекательности за 2025 год. Эксперты связывают такие результаты с комплексной работой руководства региона в этом направлении. В целом, за последние шесть лет темпы роста инвестиций в регионе были выше среднероссийских. О том, как в республике поддерживают бизнес, – в нашем сюжете.

До аэропорта гости этого отеля добираются пешком, потому как расположены они на одной территории. Ровно год назад, летом, гостиница с символичным названием «Небоарт» распахнула свои двери. Здесь каждый месяц отдыхают больше трёх тысяч человек – это и пассажиры, и члены экипажей.

Пять лет назад этот проект получил зелёный свет на «Инвестчасе» и вошёл в список приоритетных. Объём вложений составил более полутора миллиардов рублей. Для региона это новые рабочие места, а для инвестора – налоговая льгота на имущество, предоставленная республикой.

Результат системной работы руководства региона в этом направлении – Башкортостан в топе пяти лучших регионов России по инвестиционной привлекательности за прошлый год.

Эксперты связывают такой рост с развитой инфраструктурой: строительством дорог, логистических центров, индустриальных парков и промышленных кластеров, по числу которых республика – лидер. Добавляют привлекательности и меры поддержки, которые обсуждаются на проводимых главой региона «Инвестчасах».