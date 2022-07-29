В Башкирии начались массовые проверки автобусов

Вчера, 28 июля, в Чишминском районе Башкирии прошли массовые проверки автобусов. Об этом на своем тг-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Фото №1 - В Башкирии начались массовые проверки автобусов

Сотрудники ДПС и Ространснадзора за несколько часов проверили свыше 150 автомобилей Lada Largus и автобусов. Всего выявили 27 нарушений правил дорожного движения.

Мною принято решение усилить рейдовые мероприятия на автодорогах Уфа — Янаул, Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки. Кроме того, личный состав будет останавливать водителей на федеральных трассах М-7 «Волга», М-5 «Урал» и Р240 Уфа — Оренбург. Для этого на трассы направятся по два дополнительных экипажа ГИБДД отдельного батальона ДПС и специализированного взвода оперативного реагирования.

Владимир Севастьянов, глава ГИБДД по РБ

Особое внимание инспекторы уделят соблюдению основных положений к допуску транспортных средств к эксплуатации, техническому состоянию автобусов и соблюдению требований к режиму труда и отдыха водителей. Также они будут пересчитывать пассажиров в салонах автобусов и проверять наличие у водителей прав категории «Д».

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