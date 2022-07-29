В Башкирии начались массовые проверки автобусов

Мною принято решение усилить рейдовые мероприятия на автодорогах Уфа — Янаул, Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки. Кроме того, личный состав будет останавливать водителей на федеральных трассах М-7 «Волга», М-5 «Урал» и Р240 Уфа — Оренбург. Для этого на трассы направятся по два дополнительных экипажа ГИБДД отдельного батальона ДПС и специализированного взвода оперативного реагирования.

Владимир Севастьянов, глава ГИБДД по РБ