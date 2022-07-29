Проектирование железнодорожного кольца вокруг Уфы и ветки в аэропорт запланировали на следующий год

18 июля мы подписали соглашение о строительстве железнодорожного кольца вокруг Уфы и ветки в аэропорт в рамках проекта „Мобильный город“. Соглашение, совместно со всеми проектами „Мобильного города“ России будет рассматриваться правительством уже в сентябре, после чего должны приступить к проектированию. Безусловно, там есть свои нюансы по финансовой схеме, но самое важное, что республика и ее руководитель Радий Хабиров одобрили это направление. Соответственно, мы в приоритете по реализации этого масштабного проекта. Я — оптимист, и если все пойдет хорошо, то уже в следующем году мы должны приступить к проектированию этого направления.

Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской ЖД — филиала ОАО «РЖД»