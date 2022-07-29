Проектирование железнодорожного кольца вокруг Уфы и ветки в аэропорт запланировали на следующий год
Проектирование кольцевого движения вокруг Уфы и ЖД ветки в международный аэропорт «Уфа» запланировано на 2023 год. Об этом сообщил ИА «Башинформ» начальник Куйбышевской ЖД — филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев.
Он отметил, что главной задачей является инициатива минтранса РФ «Мобильный город», которая нацелена на трансформацию системы городского транспорта.
18 июля мы подписали соглашение о строительстве железнодорожного кольца вокруг Уфы и ветки в аэропорт в рамках проекта „Мобильный город“. Соглашение, совместно со всеми проектами „Мобильного города“ России будет рассматриваться правительством уже в сентябре, после чего должны приступить к проектированию. Безусловно, там есть свои нюансы по финансовой схеме, но самое важное, что республика и ее руководитель Радий Хабиров одобрили это направление. Соответственно, мы в приоритете по реализации этого масштабного проекта. Я — оптимист, и если все пойдет хорошо, то уже в следующем году мы должны приступить к проектированию этого направления.
Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской ЖД — филиала ОАО «РЖД»
Вице-премьер правительства Башкирии Раиф Абдрахимов в ходе брифинга отметил, что в транспортной сфере республика развивается довольно быстрыми темпами.
На уровне России мы номер один, по развитию идем очень хорошо. Огромное спасибо РЖД, что они нас поддерживают и идут навстречу. Это же комфорт, новый уровень жизни, к которому мы должны стремиться и привыкать.
Раиф Абдрахимов, вице-премьер правительства Башкирии