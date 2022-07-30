В России за сутки выявлено 12 248 новых фактов коронавирусной инфекции

В России зарегистрировано 12 248 новых случаев заражения коронавирусом среди населения. При этом последние примерно две недели число выявленных за сутки случаев ощутимо выросло, о чем свидетельствуют федеральные данные.

Всего в России с начала пандемии выявили 18 589 221 фактов заражения. По выздоровлению выписано 17 969 342 пациентов, в том числе 6 209 – за сутки. Госпитализировано за последние сутки 1 634 пациентов, что также больше, чем, например, неделю назад.