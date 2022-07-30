В Башкирии число выявленных фактов коронавируса выросло до 291 979 случаев

В Башкирии уже несколько дней подряд постепенно растет число выявляемых фактов коронавируса за сутки. За последние 24 часа зарегистрировано 75 новых случаев болезни.

Фото №1 - В Башкирии число выявленных фактов коронавируса выросло до 291 979 случаев

По данным Минздрава республики, общее число всех подтвержденных на территории региона случаев Covid-19 на 30 июля составляет 291 979. Выписано по выздоровлению с начала пандемии 285 755 пациентов, в том числе за сутки – 49.

Также за весь период пандемии коронавируса зафиксировано 5 774 смертей, из них за сутки – 2. На лечении в условиях стационара сегодня находятся 100 человек.

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