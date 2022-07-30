В Башкирии число выявленных фактов коронавируса выросло до 291 979 случаев

В Башкирии уже несколько дней подряд постепенно растет число выявляемых фактов коронавируса за сутки. За последние 24 часа зарегистрировано 75 новых случаев болезни.

По данным Минздрава республики, общее число всех подтвержденных на территории региона случаев Covid-19 на 30 июля составляет 291 979. Выписано по выздоровлению с начала пандемии 285 755 пациентов, в том числе за сутки – 49.