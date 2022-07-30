В Башкирии из-за новой дороги затруднен проход к сельскому кладбищу

Последний путь с полосой препятствий. В деревне Идяшбаш Буздякского района закрыли путь к местному кладбищу. Дело в том, что местные власти, построив новую дорогу, попросту проигнорировали погост.

Доставить усопшего до места захоронения – задача не из легких для жителей деревни Идяшбаш. Перед тем, как пройти к кладбищу,  селяне с пока пустым табутом исследуют спуск. Репетиция перед процессией.

Когда-то проселочную дорогу местные власти решили заасфальтировать. Подняли ее уровень с помощью насыпи и установили километровые отбойники.

Раньше здесь была прямая тропа, которая вела прямо на кладбище. Люди без особых проблем добирались до могил своих близких и родственников. Но руководство района решило благоустроить эту территорию, видимо, позабыв о существования кладбища.

Спустить тело на кладбище по восьмиметровому спуску, не уронив, – непросто. Идяшбашево – Родина муфтия Дальнего Востока Радифуллы Бадретдина. Хазрат приехал на помощь односельчанам.

Обычно если человек умирает, имамы начинаем переживать о том, как будем хоронить. Два раза уже с табутом люди падали, гробы падали. Люди не могут сойти отсюда. За 60 люди не приходят сюда.

Радифулла Бадретдин, муфтий Дальнего Востока

Селяне кому только не жаловались: от главы сельсовета и руководства района, до правительства республики. Но их так никто не услышал. Люди в деревне боятся не самой смерти, а именно процесса похорон.

Зимой мы все молимся, чтобы не умирать. У меня мама больная, старенькая. Сама я боюсь, чтобы она не умерла весной, осенью. В администрацию я в пятый раз обращалась, ездила, в деревню приезжали в шестой раз за это время. Ноль внимания.

Тамара Мадиева, жительница д. Идяшбаш

Как выяснилось, кладбище не стоит на кадастровом учете, при проектировании дороги строители не знали о его существовании. Почему руководство района не подсказало – загадка. Но чиновники быстро нашли выход – они выделили новое место под захоронение на болоте, где раньше было пастбище. 

Фото №1 - В Башкирии из-за новой дороги затруднен проход к сельскому кладбищу
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Болотистые места, но это захоронению не мешает. Место было подобрано, оно на сегодняшний день пастбище. Мы из категории пастбищ перевели его в земли промышленности, чтобы сделать кладбище. Поэтому мы не видим никаких затруднений, что там будет при захоронении.

Ришат Багманов, первый заместитель главы администрации Буздякского района по сельскому хозяйству и агрокомплексу

Новое кладбище внесли в градостроительный план. Сейчас документ находится на согласовании в правительстве республики. На это уйдет пару месяцев, далее проект вынесут на публичное слушание, а это еще время. И в лучшем случае, если план всех устроит, в том числе жителей, проблема решится как минимум через год.

Нашему кладбищу больше 100 лет, наши предки тут похоронены, они хотят перенести в другое место кладбище. Там болото, невозможно там хоронить людей. У нас маленькая деревня.

Рафаил Ахметгареев, имам-хатыб д. Идяшбаш

Два кладбища на деревню, где  живут чуть более 100 человек, – перебор, говорят сами селяне. В администрации обещают, что к старому погосту построят железный мост, но это только планы. А пока в последний путь жителей деревни придется провожать через полосу препятствий.

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