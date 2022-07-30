В Башкирии из-за новой дороги затруднен проход к сельскому кладбищу

Болотистые места, но это захоронению не мешает. Место было подобрано, оно на сегодняшний день пастбище. Мы из категории пастбищ перевели его в земли промышленности, чтобы сделать кладбище. Поэтому мы не видим никаких затруднений, что там будет при захоронении.

Ришат Багманов, первый заместитель главы администрации Буздякского района по сельскому хозяйству и агрокомплексу