В Башкирии из-за новой дороги затруднен проход к сельскому кладбищу

Последний путь с полосой препятствий. В деревне Идяшбаш Буздякского района закрыли путь к местному кладбищу. Дело в том, что местные власти, построив новую дорогу, попросту проигнорировали погост.
Доставить усопшего до места захоронения – задача не из легких для жителей деревни Идяшбаш. Перед тем, как пройти к кладбищу, селяне с пока пустым табутом исследуют спуск. Репетиция перед процессией.
Когда-то проселочную дорогу местные власти решили заасфальтировать. Подняли ее уровень с помощью насыпи и установили километровые отбойники.
Раньше здесь была прямая тропа, которая вела прямо на кладбище. Люди без особых проблем добирались до могил своих близких и родственников. Но руководство района решило благоустроить эту территорию, видимо, позабыв о существования кладбища.
Спустить тело на кладбище по восьмиметровому спуску, не уронив, – непросто. Идяшбашево – Родина муфтия Дальнего Востока Радифуллы Бадретдина. Хазрат приехал на помощь односельчанам.
Селяне кому только не жаловались: от главы сельсовета и руководства района, до правительства республики. Но их так никто не услышал. Люди в деревне боятся не самой смерти, а именно процесса похорон.
Как выяснилось, кладбище не стоит на кадастровом учете, при проектировании дороги строители не знали о его существовании. Почему руководство района не подсказало – загадка. Но чиновники быстро нашли выход – они выделили новое место под захоронение на болоте, где раньше было пастбище.
Новое кладбище внесли в градостроительный план. Сейчас документ находится на согласовании в правительстве республики. На это уйдет пару месяцев, далее проект вынесут на публичное слушание, а это еще время. И в лучшем случае, если план всех устроит, в том числе жителей, проблема решится как минимум через год.
Два кладбища на деревню, где живут чуть более 100 человек, – перебор, говорят сами селяне. В администрации обещают, что к старому погосту построят железный мост, но это только планы. А пока в последний путь жителей деревни придется провожать через полосу препятствий.