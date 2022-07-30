На Донбасс из Башкирии прибыла новая партия гуманитарной помощи

Это уже 18-я по счету автоколонна. В составе гуманитарного груза – 76 тонн строительных материалов и инструменты. Они предназначены для капитального ремонта школы №22 имени генерал-майора Шаймуратова в городе Петровское. Фургоны сопровождают ГИБДД и Аварийно-спасательная служба республики.
Башкортостан оказывает поддержку братским республикам ЛНР и ДНР в сложное время по поручению Радия Хабирова. Республика уже отправила 18 гумконвоев. В состав грузов входили продукты питания, медикаменты, стройматериалы, учебники и канцтовары для школы, предметы первой необходимости.