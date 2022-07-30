На Донбасс из Башкирии прибыла новая партия гуманитарной помощи

Важно личное участие. Гумконвои собираются всем миром. Как после Великой Отечественной войны мы помогали восстанавливать хозяйства, так и сейчас люди на Донбассе нуждаются в самом необходимом.

Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан