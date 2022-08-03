В Башкирии растет число пострадавших от укусов клещей

С начала года за медицинской помощью обратились свыше 7,5 тысячи человек. От насекомых пострадало более 3 тысяч детей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Самое опасное заболевание из тех, что переносят клещи, – энцефалит. Последствие болезни – потеря подвижности. В самых тяжелых случаях возможен летальный исход. Медики советуют как можно быстрее обратиться в больницу и не извлекать клеща самостоятельно.

Самой действенной мерой защиты от инфекций, которые переносят клещи, является вакцинация. Прививки от энцефалита с начала года сделали более 30 тысяч человек.