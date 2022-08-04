В Башкирии коронавирус выявили ещё у 91 пациента

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 91 человека (292 419), выздоровели – 33 (286 054). Смертей от коронавируса не зафиксировано. Всего за время пандемии скончались 5777 человек. Госпитализация потребовалась 36 пациентам.