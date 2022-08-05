В Башкирии археологи рассказали о столкновении двух культур на территории Бураевского района

Башкирские археологи ведут раскопки крупного могильника в Бураевском районе. Находки позволяют говорить, что здесь находятся захоронения представителей Кушнаренковской культуры, которые датируются примерно 6 веком нашей эры. Примечательно, что рядом находится городище, относящееся к Бахмутинской культуре, чьи представители жили на этом месте в то же время.

Маленькое и окислившееся металлическое изделие с большой исторической ценностью. Обувная пряжка пролежала в земле почти 1,5 тысячи лет и сохранилась целиком. Ее археологи нашли в одном из захоронений на глубине чуть более метра. От скелета человека остались фрагменты ног, зубов и нижней челюсти. Но большая ценность в других артефактах.

Находки, которые сопровождают человека, с которыми его в свое время похоронили. Это посуда, характерная для Кушнаренковской культуры. Видите, изящные горшки, тонкостенные, с красивым орнаментом. Очень часто встречается кость лошади вместе с горшками. То есть либо это погребальный обряд, либо почитание именно лошади. Эльвир Камалеев, научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН

Через некоторое время на поверхности показалась еще одна пряжка, в этот раз от пояса. Не исключено, что в этом захоронении археологов ждут еще находки. В экспедиции активно участвуют волонтеры из разных городов России.

Я сама учитель английского. У меня с папиной стороны башкиры в роду. Я приехала в Башкортостан впервые два месяца назад, зашла в музей, разговорилась, и вот меня позвали в экспедицию. Мне вообще интересна археология, история древнего мира, и это моя не первая экспедиция. До этого я в 2014 году в Испании раскапывала римскую виллу. Диана Иванова, участник археологической экспедиции /г. Москва/

В этом лесном массиве полноценный могильник. Более 60 курганов, говорят археологи. Обыватель может их принять просто за обыкновенные холмики. Часть захоронений была разграблена. Однако немало нетронутых. Например, здесь участники экспедиции только сняли верхний слой земли. И уже на днях приступят к раскопке самого захоронения.

Достаточно много источников, которые нам сообщают о том, что предки современных мадьяр (мадьяры – это самоназвание венгерского народа) могли находиться и, возможно, находились на данной территории. Это Кушнаренковская культура. Как раз мы видим очертание могильной конструкции. Евгений Бубнель, участник археологической экспедиции

Археологи работают в этих местах уже не первый год. И самое интересное здесь не только находки, относящиеся к кочевой Кушнаренковской культуре. В нескольких сотнях метров находится обнаруженное ранее городище, а точнее крепость, где жили племена Бахмутинской культуры.

Лес здесь молодой. И 1,5 тысячи лет назад деревьев либо вообще не было, либо бахмутинцы их вырубили под свои нужды. Холм имел важное стратегическое значение. С его вершины были видны окрестности на 10 км вокруг. Кроме того, склоны были гораздо более крутыми, чем сейчас. Поэтому данное место практически идеальное для укрепления.

Могильник и городище существовали в одном временном промежутке. И по одной из версий археологов, два разных народа вполне могли взаимодействовать. Вот только насколько оно было мирным – большой вопрос.

Производили здесь исследования в 2019 году. Нами была исследована эта фортификация, этот вал. И нам удалось обнаружить деревянную конструкцию со следами горения, со следами пожара. То есть можно предположить, что это городище прекратило свое существование в момент, возможно, нападения. Александр Колонских, младший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН