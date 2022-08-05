В Башкирии археологи рассказали о столкновении двух культур на территории Бураевского района

Башкирские археологи ведут раскопки крупного могильника в Бураевском районе. Находки позволяют говорить, что здесь находятся захоронения представителей Кушнаренковской культуры, которые датируются примерно 6 веком нашей эры. Примечательно, что рядом находится городище, относящееся к Бахмутинской культуре, чьи представители жили на этом месте в то же время.
Маленькое и окислившееся металлическое изделие с большой исторической ценностью. Обувная пряжка пролежала в земле почти 1,5 тысячи лет и сохранилась целиком. Ее археологи нашли в одном из захоронений на глубине чуть более метра. От скелета человека остались фрагменты ног, зубов и нижней челюсти. Но большая ценность в других артефактах.
Через некоторое время на поверхности показалась еще одна пряжка, в этот раз от пояса. Не исключено, что в этом захоронении археологов ждут еще находки. В экспедиции активно участвуют волонтеры из разных городов России.
В этом лесном массиве полноценный могильник. Более 60 курганов, говорят археологи. Обыватель может их принять просто за обыкновенные холмики. Часть захоронений была разграблена. Однако немало нетронутых. Например, здесь участники экспедиции только сняли верхний слой земли. И уже на днях приступят к раскопке самого захоронения.
Археологи работают в этих местах уже не первый год. И самое интересное здесь не только находки, относящиеся к кочевой Кушнаренковской культуре. В нескольких сотнях метров находится обнаруженное ранее городище, а точнее крепость, где жили племена Бахмутинской культуры.
Лес здесь молодой. И 1,5 тысячи лет назад деревьев либо вообще не было, либо бахмутинцы их вырубили под свои нужды. Холм имел важное стратегическое значение. С его вершины были видны окрестности на 10 км вокруг. Кроме того, склоны были гораздо более крутыми, чем сейчас. Поэтому данное место практически идеальное для укрепления.
Могильник и городище существовали в одном временном промежутке. И по одной из версий археологов, два разных народа вполне могли взаимодействовать. Вот только насколько оно было мирным – большой вопрос.
Сейчас здесь видны остатки вала и рва укрепления. Предположительно, внутри прятались люди из окрестных деревень, когда наступала опасность. Кстати, ученые не нашли следов подсыпки защитного вала. А значит, крепость просуществовала относительно недолго. Поэтому ответы на вопросы, что стало причиной исчезновения местных жителей и повлияли ли на это пришлые кочевники, еще предстоит найти. Следовательно, и работы у археологов еще не на один год.