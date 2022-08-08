Ещё в трёх сёлах Башкирии могут ввести «сухой закон». Соответствующие проекты внесены на рассмотрение в Госсобрание республики.
По словам спикера парламента Константина Толкачева, с инициативой запретить продажу алкоголя на территории сёл обратились жители таких населенных пунктов, как Якшимбетово, Кантюковка и Байдавлетово.
По словам спикера парламента, на данный момент порядка десяти сел планируют установить у себя «сухой закон» и собирают для этого необходимые документы.
На сегодня в Башкортостане «сухой закон» введен только в селе Якутово Куюргазинского района, где алкоголь и так не продавался. У местных предпринимателей не было необходимой лицензии.