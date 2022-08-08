В трёх сёлах Башкирии могут ввести «сухой закон»

Ещё в трёх сёлах Башкирии могут ввести «сухой закон». Соответствующие проекты внесены на рассмотрение в Госсобрание республики.

Фото №1 - В трёх сёлах Башкирии могут ввести «сухой закон»

По словам спикера парламента Константина Толкачева, с инициативой запретить продажу алкоголя на территории сёл обратились жители таких населенных пунктов, как Якшимбетово, Кантюковка и Байдавлетово.

В примерную программу законопроектной работы на осеннюю сессию включены проекты законов о запрете продажи алкоголя на территории трех сел республики. После завершения всех необходимых процедур повторно внесен проект «сухого закона» для села Якшимбетово Куюргазинского района. Планируем рассмотреть его на сентябрьском пленарном заседании. Кроме того, с аналогичной инициативой к депутатам обратились жители села Кантюковка Стерлитамакского района и села Байдавлетово Зианчуринского района. Оба законопроекта включены в план работы на октябрь.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 

По словам спикера парламента, на данный момент порядка десяти сел планируют установить у себя «сухой закон» и собирают для этого необходимые документы.

У нас в республике еще не наработана такая практика, поэтому депутаты относятся к подобным инициативам с известной долей скепсиса. Тем не менее, у граждан есть право запретить у себя продажу спиртосодержащей продукции, и они хотят им воспользоваться. Принципиальное решение принимается на сходах граждан. Затем нужно собрать ряд документов, провести оценку регулирующего воздействия. Только после этого Совет муниципального района вносит законопроект в Государственное собрание. Учитывая довольно большой интерес к этой теме со стороны муниципалитетов, наша правовая служба разработала пошаговый план мероприятий, которые необходимо провести для того, чтобы выйти в парламент с законопроектом.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 

На сегодня в Башкортостане «сухой закон» введен только в селе Якутово Куюргазинского района, где алкоголь и так не продавался. У местных предпринимателей не было необходимой лицензии. 

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