В трёх сёлах Башкирии могут ввести «сухой закон»

У нас в республике еще не наработана такая практика, поэтому депутаты относятся к подобным инициативам с известной долей скепсиса. Тем не менее, у граждан есть право запретить у себя продажу спиртосодержащей продукции, и они хотят им воспользоваться. Принципиальное решение принимается на сходах граждан. Затем нужно собрать ряд документов, провести оценку регулирующего воздействия. Только после этого Совет муниципального района вносит законопроект в Государственное собрание. Учитывая довольно большой интерес к этой теме со стороны муниципалитетов, наша правовая служба разработала пошаговый план мероприятий, которые необходимо провести для того, чтобы выйти в парламент с законопроектом.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ