Башкирия вошла в топ-10 регионов по нацпроектам в СМИ

Башкирии попала в рейтинг регионов России по национальным проектам в СМИ. Республика заняла девятое место в июле. В рейтинге Башкирия набрала 546,5 балла.
По новой системе расчета в балльном рейтинге учитываются инфоповоды в зависимости от их коммуникационного потенциала, участие в освещении федеральных информационных кампаний, новости регионов, ставшие основой для публикации на сайте национальныепроекты.рф.
Первую строчку всероссийского рейтинга по совокупным показателям занял Краснодарский край, набравший 1583 балла. На втором месте - Пермский край с 1385 баллами. Замкнула тройку Московская область - 1119 баллов.
В топ-10 июльского рейтинга регионов по работе в системе контента также вошли: Санкт-Петербург, Чечня, Самарская, Волгоградская, Ярославская области, Башкирия и Нижегородская область.