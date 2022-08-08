В Башкирии снизилось число лесных пожаров

Министерство лесного хозяйства контролирует пожароопасную ситуацию в Башкирии. По предварительным данным, количество лесных пожаров в республике по сравнению с прошлым годом уменьшилось.

За минувшие сутки очагов возгорания не зафиксировано. При этом за время пожароопасного сезона в Башкирии зарегистрировали 45 лесных пожаров. Общая площадь пожаров достигла 292 га. За этот же период в прошлом году было выявлено 295 пожаров на площади 874 га.