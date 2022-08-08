В Башкортостане одновременно с уборкой урожая приступили к севу озимых

В районах идет уборка зерновых культур – озимой ржи и пшеницы. На сегодня в регионе обработали 27% засеянных сельхозугодий. Лидер по урожайности – Аургазинский район, где с гектара собирают 53 центнера. 40 муниципалитетов приступили к уборке яровых. Средняя урожайность – 32 центнера с гектара. В планах – собрать около 4 млн тонн зерна. Глава Башкортостана пожелал сельчанам успехов, а также поручил Минсельхозу организовать совещание по вопросам приобретения новой техники для агропромышленного комплекса.

Урожай добротный, но до ближайших дождей необходимо убрать, потому что после дождей потеряется качество. Параллельно с кормозаготовительной кампанией начинается посев озимых культур, вначале будет сев озимой ржи, далее пшеницы. В целом семенами мы обеспечены, техникой обеспечены, земля готова, по чистым парам в первую очередь мы пройдемся по озимой ржи, потому что Башкортостан является основным производителем ржи в РФ.

На совещании также обсудили предстоящий отопительный сезон. На сегодня готовность к зиме по республике составляет 71%. По словам Радия Хабирова, уже в сентябре коммунальщики на случай холодов должны быть готовы к пуску тепла в домах. При этом до 20 сентября необходимо повсеместно провести собрания с управдомами, чтобы в том числе разъяснить жителям о правилах начисления платы за тепло. Еще один вопрос касался темы спорта. В предстоящую субботу, 13 августа, на территории парка «Патриот» в Чишминском районе пройдёт «Гонка героев» среди государственных и муниципальных служащих. В День физкультурника будут состязаться 107 команд. Там же пройдёт региональный этап соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» среди детей. В качестве специального гостя приглашен олимпийский чемпион игр в Мюнхене 72 года Иван Едешко.