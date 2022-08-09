В Уфе открылся всероссийский форум специалистов уголовно-исполнительной системы «Лидер-2022»

Мероприятие собрало сотрудников ФСИН со всех регионов – лучших в части выполнения своих должностных обязанностей и работников, которые участвуют в общественной жизни, занимаются волонтерством и не только. В системе исполнения наказаний насчитывается свыше 70 тысяч молодых специалистов – это треть от общей численности персонала. Форум открыли члены регионального правительства, Госсобрания, а также представители Госдумы. Напутственные слова участникам сказал и директор ведомства ФСИН Аркадий Гостев.