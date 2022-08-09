В Уфе специалисты Минторговли проверили работу торговых точек для садоводов

Сегодня специалисты Министерства торговли и услуг республики проверили, как функционируют торговые точки для садоводов. Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров дал распоряжение организовать необходимые условия для тех, кто торгует со своего огорода. Причем места эти должны быть бесплатными. Но на некоторых площадках у проверяющих возникли вопросы.
Терминала, конечно, нет, но онлайн-перевод тоже возможен. За этим прилавком бабушки торгуют ягодами. Крыжовник, малина, вишня со своего огорода. За каждым прилавком у торговца-огородника свой, так сказать, эксклюзивный товар.
На рынке «Южный» в Деме торгуют и садоводы, и предприниматели. Первые стоят бесплатно, а вторые арендуют места. И друг другу не мешают. Всего на рынке организовано 50 льготных мест для садоводов и огородников. Расположены они как на красной линии, так и на территории рынка. Правда, места заняты далеко не все.
Торговля идет. Но все-таки в будний день покупателей не так много. Овощи, фрукты, зелень. Кто-то еще собирает и выставляет на прилавок травы.
Такая же точка торговли на пересечении Айской и Революционной. Здесь места все заняты. Поэтому некоторым садоводам приходится раскладывать столы и стулья. Но за возможность продавать свое и заработать копеечку благодарят.
Однако часть пенсионеров пожаловалась, что прилавки занимают и предприниматели с дынями, арбузами и различными фруктами.
И в самом деле, большой вопрос вызывают стопки пластиковых ящиков с клубникой и ведра с другими ягодами. Продавец оказался немногословным и отказался общаться. Через несколько минут появилась женщина, которая подтвердила, что торгует за этим прилавком. Она рассказала, что здесь за место деньги с нее собирает некий человек.
На территории республики организовано свыше 300 площадок. А это порядка 3800 бесплатных мест. Их организовали муниципалитеты по поручению Радия Хабирова, чтобы садоводы, среди которых в основном пенсионеры, могли свободно торговать. К слову, глава республики во время недавней рабочей поездки в Нефтекамск посетил одну из таких точек и приобрел помидоры к семейному ужину. На своей странице в соцсетях Радий Хабиров назвал это импортозамещением по-домашнему и отметил, что «в целом задача – сделать так, чтобы урожай со своего огорода можно было продать тут же, у себя дома».