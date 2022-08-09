В Уфе специалисты Минторговли проверили работу торговых точек для садоводов

Сегодня специалисты Министерства торговли и услуг республики проверили, как функционируют торговые точки для садоводов. Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров дал распоряжение организовать необходимые условия для тех, кто торгует со своего огорода. Причем места эти должны быть бесплатными. Но на некоторых площадках у проверяющих возникли вопросы.

Терминала, конечно, нет, но онлайн-перевод тоже возможен. За этим прилавком бабушки торгуют ягодами. Крыжовник, малина, вишня со своего огорода. За каждым прилавком у торговца-огородника свой, так сказать, эксклюзивный товар.

Соленья такие по 150 продаю, но недорого. Удобно здесь мне, поток людей. Я рядом живу, поэтому часто сюда хожу. Светлана Гаврилова, пенсионерка

Нам, пенсионерам, сделали скидочку, разрешают тут стоять. Вот приходится ходить. И получается немножко прибавка к пенсии. Виктор Володин, пенсионер

На рынке «Южный» в Деме торгуют и садоводы, и предприниматели. Первые стоят бесплатно, а вторые арендуют места. И друг другу не мешают. Всего на рынке организовано 50 льготных мест для садоводов и огородников. Расположены они как на красной линии, так и на территории рынка. Правда, места заняты далеко не все.

Бабушки приходят по-разному, в какое время им удобно. Смотрят по погоде: если жарко, то чуть попозже. Но места почти всегда заняты. Мы иногда даже умудряемся как-то скомпоновать, подвинуть, поближе, подружнее всех посадить. Но предоставляем места всем. Ирина Столярова, администратор рынка «Южный»

Торговля идет. Но все-таки в будний день покупателей не так много. Овощи, фрукты, зелень. Кто-то еще собирает и выставляет на прилавок травы.

Помидоры – 120, лук, укроп – 30. Картошка – 50, лук – 50. И душица по 50 рублей. – Что бесплатно пенсионерам дают торговать, это насколько хорошо? – Да, вот сейчас все сделали хорошо. – А до этого? – До этого брали. Но это еще по весне. А как указ вышел, перестали брать. – А сколько брали? – 100 рублей за место. Евгений Кивчаев, пенсионер

Такая же точка торговли на пересечении Айской и Революционной. Здесь места все заняты. Поэтому некоторым садоводам приходится раскладывать столы и стулья. Но за возможность продавать свое и заработать копеечку благодарят.

В прошлом году гоняли с администрации, запрещали пенсионерам торговать. В этом году, слава богу, нормально. Спасибо Радию Фаритовичу, это его указание, чтобы не трогать пенсионеров. Это, во-первых, прибавка к пенсии, во-вторых, обеспечиваем свежей продукцией городское население. Ильфир Хаибрахманов, пенсионер

Однако часть пенсионеров пожаловалась, что прилавки занимают и предприниматели с дынями, арбузами и различными фруктами.

Там с 10 утра уже все занято. Туда даже близко не подойдешь, где вот дыни, арбузы. Они с вечера оставляют все эти места занятые и все. – А они платят за аренду? – Ну а мы откуда знаем. Татьяна Лукьянова, пенсионерка

И в самом деле, большой вопрос вызывают стопки пластиковых ящиков с клубникой и ведра с другими ягодами. Продавец оказался немногословным и отказался общаться. Через несколько минут появилась женщина, которая подтвердила, что торгует за этим прилавком. Она рассказала, что здесь за место деньги с нее собирает некий человек.

– Скажите, а кто аренду собирает? – Есть Андрей какой-то, требует деньги. Я тогда ему сказала: «Есть у вас договор, что мы подписываем? Мы же деньги отдаем». 30-40 тысяч – это же немалые деньги. Продавец

Я думаю, есть еще здесь смысл провести работу с предпринимателями, которые пытаются проникнуть на эти бесплатные площадки и осуществлять предпринимательскую деятельность. Будем это прорабатывать с администрацией, плюс Контрольное управление главы республики каждый день осуществляет мониторинг, выезжает по этим местам. Владимир Сайгак, начальник отдела контрольных мероприятий Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан