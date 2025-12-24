В Уфе для школьников провели масштабный урок хоккея

В Уфе прошел самый масштабный урок хоккея. Ребятам провели экскурсию, они отвечали на вопросы и много фотографировались.

Марина Одинаева и Дианы Шангараева и Абдуллина занимаются хоккеем на траве в спортшколе села Алексеевка в Уфимском районе, так что с клюшкой они знакомы и уже несколько раз выезжали на соревнования. Но на домашней арене команды «Салават Юлаев» школьницы оказались впервые.

Тысячи детей пришли на арену на самый масштабный урок хоккея КХЛ. Это учащиеся 5-7-х классов школ Уфы и разных районов республики. Были среди ребят болельщики главной команды, кто приходит на арену на каждый матч юлаевцев, а также те, кто оказался здесь впервые.