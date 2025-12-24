В Уфе для школьников провели масштабный урок хоккея

В Уфе прошел самый масштабный урок хоккея. Ребятам провели экскурсию, они отвечали на вопросы и много фотографировались.
Марина Одинаева и Дианы Шангараева и Абдуллина занимаются хоккеем на траве в спортшколе села Алексеевка в Уфимском районе, так что с клюшкой они знакомы и уже несколько раз выезжали на соревнования. Но на домашней арене команды «Салават Юлаев» школьницы оказались впервые.
Тысячи детей пришли на арену на самый масштабный урок хоккея КХЛ. Это учащиеся 5-7-х классов школ Уфы и разных районов республики. Были среди ребят болельщики главной команды, кто приходит на арену на каждый матч юлаевцев, а также те, кто оказался здесь впервые.
Ребятам провели на «Уфа-Арене» экскурсию, затем они стали участниками хоккейного квиза. Были на кубе и видео-вопросы от игроков «Салавата», также школьники успели пообщаться с маскотами и познакомились с группой поддержки уфимского клуба. Подобные уроки хоккея в новом формате в Уфе мы еще увидим.