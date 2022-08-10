Какие цветы подарить на первом свидании

Первое свидание – крайне важный этап знакомства парня и девушки. От первого впечатления во многом зависят дальнейшие отношения. Настроение дамы на свидании зависит от мелочей, поэтому букет нужно выбирать особенно тщательно. Идти в цветочный магазин сейчас совсем необязательно. Можно заказать букет цветов с доставкой в интернет-магазине Озон. Поэтому вопрос о том, где покупать, сейчас неактуален. Перейдем сразу к критериям выбора.

Нужно ли дарить цветы на первом свидании?

Многие считают цветы устаревшим вариантам и решают их не дарить. Однако по правилам этикета преподносить букет нужно. От этого зависит репутация мужчины. Правильно подобранные цветы помогают произвести правильное первое впечатление. Отсутствие букета может обидеть девушку. Она может подумать, что парень:

● невоспитанный и не знающий правила этикета;

● жадный и экономный;

● отправляется на встречу из праздного интереса и не настроен на серьезные отношения.

Такое развитие событий не располагает к развитию отношений. Если девушка вам нравится, обязательно нужно купить букет цветов. Иначе, следующая встреча не состоится. Некоторые мужчины стесняются преподносить цвета, думая, что девушки сочтут их старомодными. На самом деле, это совсем не так. Каждой девушке приятно получить красивый букет.

Какой букет подарить: важные рекомендации

Есть негласные правила, которые нужно соблюдать, выбирая букет на первое свидание:

● На первом свидании не стоит преподносить алые цветы. Они символизируют страсть и любовь. Лучше выбрать белые и розовые тона.

● Цветы с сильным ароматом лучше не дарить. Многим девушкам не нравятся лилии и ландыши. Дарить их можно только в том случае, если дама заранее рассказала о своих предпочтениях.

● В букете должно быть нечетное количество цветов. Можно подарить 1 или 3 цветка, но никак не 2 или 4.

● Не стоит дарить массивные букеты. Ношение такой композиции в руках вызывает неудобства.

● Букет нужно нести бутонами вверх. Даря цветы, парень должен произнести какую-либо фразу, например, «это тебе». Вручать букет молча не стоит.

● Необходимо заранее узнать, нет ли у девушки аллергии на цветочную пыльцу. Иногда реакции бывают очень тяжелыми, и вместо свидания дама отправляется в больницу.

Какой букет выбрать

Пышный букет из 99 роз лучше оставить на день рождения или другой случай. Такой подарок на первом свидании неуместен. Особенно если ожидается прогулка или поход в ресторан. Большой букет будет привлекать лишние любопытные взгляды. Цветы должны иметь скромный и естественный вид. Можно преподнести крупную розу без упаковки. Этот цветок считается символом особого отношения и любви. Лучше дарить розовые цветы без пышной обертки.

Нежно и красиво смотрятся пионы. Ароматные цветы как нельзя кстати подходят для первой встречи. Просты и романтичны ромашки. Их любят юные девушки, мечтающие о первой любви. Яркая желтая сердцевина дарит прекрасное настроение. Особенно уместны такие цветы летом. Весной же можно преподнести тюльпаны, символизирующие чистоту и пробуждение природы. Однако красные оттенки выбирать не стоит. Лучше преподнести фиолетовые, белые или розовые тюльпаны.

Многим нравятся герберы, несколько напоминающие ромашки. Разноцветный букет смотрится игриво и ненавязчиво. Можно подарить даже одну герберу. Ароматная сирень уместно смотрится на первом свидании весной. Пышные веточки можно сочетать с другими цветами. Красиво смотрятся букеты из разноцветной сирени.

Утонченным и творческим натурам понравятся орхидеи. Экзотический цветок символизирует любовь и богатство. На странице https://www.ozon.ru/category/bukety-35944/ вы найдете любые цветы. Остается только сделать правильный выбор и начать готовиться к свиданию.

Чем дополнить букет

Как правило, одних цветов на первом свидании бывает достаточно. Если вы видитесь впервые, преподнести один только букет – лучшее решение. Однако можно дополнить его коробкой конфет или шоколадом. Не стоит дарить слишком дорогие подарки, которые могут смутить девушку. Можно купить недорогой, но оригинальный сувенир ручку, ежедневник. Если девушки любит читать, подарите книжную новинку. При этом учитывайте предпочтения дамы.

Можно преподнести недорогое украшение, например, брошь. Важно выбирать изделие в пределах среднего ценника. Лучше выбирать украшения, не имеющие размерного ряда. Кольцо или браслет покупать не стоит, вы можете прогадать с размером. Если и более простой вариант – открытка с пожеланием или комплиментом. Писать о любви на первом свидании не стоит. Однако можно выразить восхищение красотой девушки.

Где заказать букет?