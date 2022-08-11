В районе Башкирии лесники выращивают саженцы деревьев с закрытой корневой системой

К примеру, в прошлом году по новой технологии посадили до 2 тысяч саженцев на 1 гектар. Всего на территории лесничества – 56 теплиц. В них выращивают шесть тысяч сибирских елей и семь тысяч сосен. Каждое растение находится в отдельном контейнере с отверстиями. Так корни будущих деревьев быстрее адаптируются к естественной среде. Сотрудники ежедневно поливают и пропалывают грядки. Параллельно возводят новые теплицы.