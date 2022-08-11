Прибыль компании Coca-Cola снизилась на 34% после ухода из России

Зарубежная компания Coca-Cola HBC понесла ущерб в размере €190 млн. Об этом сообщается в финансовом отчете компании.
Уточняется, что такой ущерб для компании стал в первом полугодии из-за прекращения продажи напитков в Российской Федерации. Во втором полугодии компания ожидает новых финансовых потерь в размере €82 млн.
Финансовые потери связаны прежде всего с тем, что оставшиеся товары в России практически исчерпаны, а новых поставок не будет. Прибыль компании снизилась на 34% и составила €153 млн за первое полугодие.