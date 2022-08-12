В Башкирии нашли целый зуб мамонта

По зубам уже можно представить, насколько животные были огромными: в полтора-два раза больше современных слонов. Мамонты были ростом 5-5,5 метров, весили 14-15 тонн. Один зуб весил около 5-6 и даже больше килограмм. Длина найденного зуба составляет больше 30 см — а значит, это был зуб достаточно крупного животного. Он хорошо истёрт, то означает его долгое использование. Зубы животных менялись в течение жизни 5-7 раз, старые выпадали.