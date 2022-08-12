В Башкирии нашли целый зуб мамонта

Сегодня, 12 августа, коллекция Национального музея Башкирии пополнится необычный находкой. В музей поступит 30-сантиметровый зуб мамонта.
Уникальный археологический артефакт нашёл садовод на берегу реки Уфимки недалеко от СНТ «Зелёный мыс». Своей находкой мужчина поделился в чате садоводов. После археологи оценили возраст зуба в 15 тысяч лет. Благодаря крепкой консервации зуб сохранился целым.
По зубам уже можно представить, насколько животные были огромными: в полтора-два раза больше современных слонов. Мамонты были ростом 5-5,5 метров, весили 14-15 тонн. Один зуб весил около 5-6 и даже больше килограмм. Длина найденного зуба составляет больше 30 см — а значит, это был зуб достаточно крупного животного. Он хорошо истёрт, то означает его долгое использование. Зубы животных менялись в течение жизни 5-7 раз, старые выпадали.
В коллекции Национального музея в зале палеонтологии уже есть подобные находки-окаменелости: черепа, берцовые, плечевые кости, есть челюсть с зубами и отдельные фрагменты зубов. Теперь коллекцию дополнит целый зуб мамонта.