Под Уфой открыли новое быстровозводимое здание пожарной части

У пожарных села Булгаково появился новый дом. В Уфимском районе сегодня открыли быстровозводимое здание для местной части. Такими же помещениями пользуются пожарные в Ишимбайском, Чишминском, Баймакском районах. В республике реализуется стратегия развития пожарно-спасательных сил до 2030 года.

Новенькому «Уралу» теперь и помещение под стать. Технику и оборудование пожарным обновили не так давно, но располагалась часть в бывшем гараже сельхозпредприятия. Теперь здание специально заточено под огнеборцев, водители в первую очередь рады даже не за себя.

Сагитов И. на шкафчике – это не приготовленное место для заместителя премьер-министра, а неожиданно найденный тёзка. Новый дом пожарных большой, и символический ключ от него соответствующий. Подразделение развернуто с использованием пневмокаркасного модуля. Это уже четвертый аналогичный объект, на котором применяется технология быстровозводимых сооружений. Поддержку при строительстве оказал и местный предприниматель.

Новое помещение – это временный вариант. В Булгаково планируют строительство капитального здания, идёт проектирование. Новоселье ожидает огнеборцев и других районов республики.

У нас большая программа, она сейчас принимается. Большая задача поставлена главой республики именно по развитию пожарных частей. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан