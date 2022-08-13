В России от коронавируса за последние сутки скончались 60 пациентов

В России несколько дней подряд отмечается рост выявляемых за сутки новых фактов заражения коронавирусом. По официальным данным, в стране за время пандемии было зафиксировано уже 18 852 976 фактов заболевания, из них за сутки подтвердили 28 694 случаев.

По данным на 13 августа, по всей стране за период пандемии выписали по выздоровлению 18 121 135 человек, из них за сутки – 16 874 человек. Также за последние 24 часа было госпитализировано 2 761 пациентов с подтвержденным Covid-19.