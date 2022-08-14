В Башкирии снизилось количество аварий на железнодорожных переездах

В Башкирии фиксируется снижение количества аварий на железнодорожных переездах. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
За семь месяцев 2022 года количество ДТП на переездах снизилось в 3,5 раза. В регионе зафиксировано два столкновения с железнодорожными составами. При этом за то же время в 2021 году произошло девять таких аварий.
Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий Куйбышевская железная дорога проводит мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов, оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами. Так, в этом году два железнодорожных переезда оборудуют автоматическими устройствами заграждения. Такие устройства установят на переездах 1377 км (перегон Усень-Кандры) и 1405 км (перегон 1394 км-Буздяк).