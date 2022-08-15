В Башкирии беременные и предпенсионеры могут бесплатно получить юридическую помощь

Госсобрание Башкирии намерено расширить перечень граждан, которые могут получить бесплатную юридическую помощь. В частности, в список внесут людей предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии), беременные и женщины, которые имеют детей в возрасте до 3 лет.
Соответствующие изменения планируется внести в статьи 5 и 8 республиканского закона «О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан».
После принятия законопроекта граждане смогут отстоять свои права, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора (в нарушение гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации), восстановлением на работе, взысканием заработка, назначением, перерасчетом и взысканием пенсии по случаю потери кормильца, ряда пособий, установлением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов.
По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, помощь профессионального юриста может потребоваться при оформлении документов, при обращении в суд и с этим может помочь профессиональный юрист из государственного юридического бюро РБ. Юридические услуги будут оплачены за счет бюджетных средств.