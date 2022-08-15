В Башкирии беременные и предпенсионеры могут бесплатно получить юридическую помощь

Госсобрание Башкирии намерено расширить перечень граждан, которые могут получить бесплатную юридическую помощь. В частности, в список внесут людей предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии), беременные и женщины, которые имеют детей в возрасте до 3 лет.