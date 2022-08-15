В Башкирии коронавирус выявили у 205 человек за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 205 человек (293 960), выздоровели – 186 (287 106). Смертей от коронавируса не зафиксировано. За всё время пандемии скончался 5781 человек. Госпитализировано было 23 зараженных.