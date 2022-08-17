В Уфе проводится плановый ремонт «умных» остановок

В Уфе начался плановый ремонт «умных» остановок. В столице Башкирии установлены 138 таких остановочных пунктов.
«Умные» остановки оснащены светодиодной подсветкой, видеокамерами, информационным табло с графиком движения автобусов, кнопкой вызова экстренных службы и USВ-зарядкой.
В настоящее время необходимо восстановить 7 информационных табло, 64 USB-разъема, 24 кнопки вызова экстренных служб и 2 видеокамеры. Информационные табло уже демонтированы подрядной организацией и будут отремонтированы в рамках гарантийных обязательств до середины сентября. Кнопки вызова экстренных служб планируют восстановить до конца сентября 2022 года.
В муниципалитете отметили, что страдают остановки и от случаев вандализма. Злоумышленники разбивают стекла павильонов, наносят граффити, клеят всевозможные наклейки и объявления.