В Уфе проводится плановый ремонт «умных» остановок

В настоящее время необходимо восстановить 7 информационных табло, 64 USB-разъема, 24 кнопки вызова экстренных служб и 2 видеокамеры. Информационные табло уже демонтированы подрядной организацией и будут отремонтированы в рамках гарантийных обязательств до середины сентября. Кнопки вызова экстренных служб планируют восстановить до конца сентября 2022 года.