В Башкирии более 160 мужчин претендуют на награду «Отцовская доблесть»

Министерство труда Башкирии сообщает, что на соискание общественной награды «Отцовская доблесть» в регионе подано более 160 заявок от мужчин.
Среди участников — представители таких профессий, как пожарный, учитель, фермер, водитель, тракторист, адвокат, нотариус, плотник, слесарь, маркетолог. Некоторые из них растят детей с ограниченными возможностями здоровья, некоторые — усыновленных детей, некоторые являются многодетными отцами с 30 воспитанниками.
Итоги конкурса подведут в сентябре, а церемония награждения пройдет в канун Дня отца России.