В Башкирии прошел семинар-практикум «Орнамент в башкирском войлоке»

Первый раз я приехала десять лет назад в Иглино. Тоже был семинар по теме «Легенды и песни минских башкир». Тогда я научилась валять войлок. С тех пор меня это очень увлекает. Я его использую в своем творчестве и педагогической деятельности.

Аниса Хажиева, преподаватель Учалинского колледжа искусств и культуры им. С. Низаметдинова