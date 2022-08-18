В Башкирии прошел семинар-практикум «Орнамент в башкирском войлоке»
В селе Нижние Лемезы Иглинского района прошел
республиканский семинар-практикум по войлоку. В течение трех дней мастера
работали над созданием изделий с башкирским орнаментом. Лучшие работы будут
представлены на выставке в уфимской галерее «Урал».
Какие изделия были отобраны на фестиваль народного
творчества – станет известно в сентябре этого года.
Первый раз я приехала десять лет назад в Иглино.
Тоже был семинар по теме «Легенды и песни минских башкир». Тогда я научилась
валять войлок. С тех пор меня это очень увлекает. Я его использую в своем
творчестве и педагогической деятельности.
Аниса Хажиева, преподаватель Учалинского колледжа искусств и культуры им. С. Низаметдинова