В Башкирии прошел семинар-практикум «Орнамент в башкирском войлоке»

В селе Нижние Лемезы Иглинского района прошел республиканский семинар-практикум по войлоку. В течение трех дней мастера работали над созданием изделий с башкирским орнаментом. Лучшие работы будут представлены на выставке в уфимской галерее «Урал».

Какие изделия были отобраны на фестиваль народного творчества – станет известно в сентябре этого года.

Первый раз я приехала десять лет назад в Иглино. Тоже был семинар по теме «Легенды и песни минских башкир». Тогда я научилась валять войлок. С тех пор меня это очень увлекает. Я его использую в своем творчестве и педагогической деятельности.

Аниса Хажиева, преподаватель Учалинского колледжа искусств и культуры им. С. Низаметдинова
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