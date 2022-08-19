В Уфе для детей из Донбасса организовали мастер-классы

На специальный конкурс Фонда президентских грантов со всей страны поступило более двух тысяч инициатив от некоммерческих организаций. Башкортостан при этом находится в тройке лидеров в стране по количеству заявок. На конкурс принимались социальные проекты, связанные в первую очередь с оказанием помощи жителям Донбасса.