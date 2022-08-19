В Уфе для детей из Донбасса организовали мастер-классы

Обучающие мастер-классы эстрадного вокала, актерского мастерства, хореографии и изобразительного искусства для вынужденных переселенцев из Донбасса. В профилактории «Речные зори» к детям приехали преподаватели центра «Планета талантов».
С этим проектом общественная организация подала недавно заявку на конкурс президентских грантов. В случае победы планируются сделать проект еще более масштабным, охватывая своей деятельностью уже не только Башкортостан.
На специальный конкурс Фонда президентских грантов со всей страны поступило более двух тысяч инициатив от некоммерческих организаций. Башкортостан при этом находится в тройке лидеров в стране по количеству заявок. На конкурс принимались социальные проекты, связанные в первую очередь с оказанием помощи жителям Донбасса.