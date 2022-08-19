В Башкирии проводится очистка русла реки Дёма

В Чишминском районе стартовали работы по очистке устья реки Дёма. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии Башкирии.
На объекте формируются карты намыва. В первую очередь специалисты намерены очистить участок протяженностью 35 км. Со дна реки поднимут более 145 тысяч кубометров донных отложений. Очищать реку также планируют от карчей, поваленных деревьев и топляков.
Планируется, что после очистки санитарное состояние реки Дема улучшится. Это позволит повысить качество воды на территории, где проживает 5,7 тысяч жителей республики.
Стоимость работ составляет порядка 105 млн рублей. Средства выделены в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».