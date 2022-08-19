В Башкирии проводится очистка русла реки Дёма

В Чишминском районе стартовали работы по очистке устья реки Дёма. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии Башкирии.

На объекте формируются карты намыва. В первую очередь специалисты намерены очистить участок протяженностью 35 км. Со дна реки поднимут более 145 тысяч кубометров донных отложений. Очищать реку также планируют от карчей, поваленных деревьев и топляков.