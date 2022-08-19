Проекты из Башкирии стали лучшими во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды

Четыре проекта из Башкирии стали победителями во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Глава Башкирии отметил, что это важное достижение, ведь преображение городов и сёл республики не останавливается. В конкурсе победили:
— Агидель - «От истоков к современности – возрождение староречья Апаиш»,
— Янаул - «Культура малого города: активация центра Янаула»,
— Дюртюли – «Дюртюли. Речные ворота Башкортостана»,
— Ишимбай – «Сердце города Ишимбая – возрождение Центрального парка».