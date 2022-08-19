Проекты из Башкирии стали лучшими во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды

Благодарю и поздравляю всех, кто готовил проекты к конкурсу – команды муниципалитетов, наш Институт развития городов и сел Башкортостана, общественников, жителей. Важно, что для каждого из 4 победителей этого года нынешний успех в конкурсе – не первый. В них уже есть удобные, современные общественные пространства. А теперь появятся новые, подчеркивающие уникальность каждого города. Всего же с 2019 года в этом федеральном конкурсе побеждали 17 наших городов и 3 исторических поселения. Это позволило привлечь в республику более 1,8 млрд рублей федеральных средств, 335 млн руб. из которых – в этом году. А главное – создать действительно комфортные территории, которые интересны самим горожанам и туристам. Где-то работы завершены и жители с удовольствием гуляют по новым паркам и площадям, где-то стройка ещё продолжается. Но мы последовательно идём к своей цели – сделать города нашей республики комфортными и благоустроенными.

Радий Хабиров, Глава Башкирии