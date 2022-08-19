Жителей Башкирии приглашают протестировать национальную кухню и посетить рок-концерт

Жителей Башкирии в выходные приглашают насладиться вкусными блюдами национальной кухни и посетить рок-концерт.
В селе Буздяк пройдёт ежегодный гастрономический фестиваль национальной кухни «БэлешФест». Желающие смогут попробовать блюда башкирской, татарской, русской, чувашской, марийской, мордовской, удмуртской кухонь, а кулинары будут состязаться в искусстве приготовления бэлеша. Принять участие смогут все желающие, начало праздника в субботу в 12:00.
Интересные события пройдут и в других городах и районах. Так, сегодня, 19 августа, вечером в деревне Иргизлы Бурзянского района в рамках проекта «Атайсал» пройдет open air со звездами башкирской эстрады, главная звезда легендарная башкирская рок-группа «Дервиш-Хан».
В Стерлитамаке в субботу состоится фестиваль башкирской и татарской эстрады «Беҙ Бергә» от популярной радиостанции «Юлдаш». В концерте примут участие Фидан Гафаров, Назифа Кадырова, Гульназ Асаева, Зилия Бахтиева, Искандер Газизов и многие другие популярные исполнители.
В селе Архангельское 20 августа пройдет ярмарка-фестиваль ремесленников и мастеров «Архангельские промыслы», на котором выступят местные фольклорные коллективы, развернется ярмарка сельхозпродукции, меда и даров леса, а также пройдут мастер-классы резьбы по дереву и камню, изготовления мебели, плетение и тиснение из бересты, плетение лаптей, росписи по дереву, шелку, металлу, катание валенок и многое другое.
В парке культура и отдыха села Акьяр Хайбулинского района пройдет традиционный рок-концерт «Великая степь», в котором примут участие группы «Акъяр», «Рух», «Майдан» и «Дервиш-хан». Начало концерта в 20:00.