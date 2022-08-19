Жителей Башкирии приглашают протестировать национальную кухню и посетить рок-концерт

В селе Архангельское 20 августа пройдет ярмарка-фестиваль ремесленников и мастеров «Архангельские промыслы», на котором выступят местные фольклорные коллективы, развернется ярмарка сельхозпродукции, меда и даров леса, а также пройдут мастер-классы резьбы по дереву и камню, изготовления мебели, плетение и тиснение из бересты, плетение лаптей, росписи по дереву, шелку, металлу, катание валенок и многое другое.