В одном из сел Башкирии отремонтировали 6 участков дороги за 1 млн рублей

Ремонт 6 участков дорог в селе Красная Горка обошёлся всего в 1 млн рублей. Для обновления покрытия использовали песчано-гравийную смесь. Как правило, дороги такого типа находятся в частных секторах. Для работы были выделены средства из регионального бюджета – инициатива главы Башкортостана. Радий Хабиров принял решение направить дополнительно в районы республики по 5 млн рублей на поддержание местных дорог.

Каждый новый объект для машиниста автогрейдера – как огромная песочница. Техникой управляет Фаниль Ямалтдинов, на дорогу выехал 35 лет назад. Сначала занимался уборкой, теперь работает в строительстве. Говорит, если материал доставлен своевременно, на ремонт песчано-гравийной смесью уходит, как правило, не больше одного дня.

Гравийно-песчаные дороги обычно находятся в садовых товариществах, в жилых частных секторах. То есть там, где нет высокой автомобильной нагрузки. Выбирают же такой тип покрытия из-за низкой стоимости. Но, по словам специалистов, нужно регулярно проводить ремонт.