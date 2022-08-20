Мэрия Уфы рассказала об открытии улицы Октябрьской революции

Первый этап реконструкции включает в себя обновление участка от улицы Ленина до проспекта Салавата Юлаева. На участке снесут зеленые насаждения: по результатам обследования, у большинства деревьев имеется стволовая гниль. Позже на улице высадят новые насаждения. Также на Октябрьской революции демонтируют контактную сеть МУЭТ. Весной 2023 года планируется приступить к переустройству инженерных сетей – газопровода, водопровода и других коммуникаций.