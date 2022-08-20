Мэрия Уфы рассказала об открытии улицы Октябрьской революции

В Уфе проводится глобальная реконструкция улицы Октябрьской революции. Улицу ремонтируют у 450-летию столицы в 2024 году.
Администрация Уфы сообщает, что улица останется двухполосной. Также на улице намерены сохранить все имеющиеся объекты культурного наследия. На улице Октябрьской революции расширят пешеходную зону, обустроят велосипедные дорожки.
Первый этап реконструкции включает в себя обновление участка от улицы Ленина до проспекта Салавата Юлаева. На участке снесут зеленые насаждения: по результатам обследования, у большинства деревьев имеется стволовая гниль. Позже на улице высадят новые насаждения. Также на Октябрьской революции демонтируют контактную сеть МУЭТ. Весной 2023 года планируется приступить к переустройству инженерных сетей – газопровода, водопровода и других коммуникаций.