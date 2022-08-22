В России коронавирус выявили у 33 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.

За последние сутки коронавирус выявили у 33 061 человек (19 150 404), выздоровели – 22 281 (18 306 867), скончались – 57 (383 617). Госпитализация потребовалась 1704 заболевшим.

В Башкирии коронавирус выявили у 257 человек (295 526), выздоровели – 251 (288 314). Смертей за последние сутки от коронавируса не зафиксировано, за всё время пандемии скончались 5784 заболевших. Госпитализировали 31 пациента.