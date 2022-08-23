Башкирия получит гранты на развитие пляжей, кемпингов и турмаршрутов

Конкурсы на определение проектов на грантовую поддержку пройдут в 2023 году. Башкирия получит 149 млн рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах рек и озер и развитие национальных туристических маршрутов. На приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение оборудования для инфоцентров и пунктов проката, разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха в Башкирию будет направлено 104,8 млн рублей. На создание кемпингов и автокемпингов – 81,7 млн рублей.