В Башкирии коронавирус за сутки выявили почти у 260 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 259 человек (295 785), выздоровели – 114 (288 428). Смертей за сутки от коронавируса на выявлено, за всё время пандемии скончались 5784 человека. Госпитализация потребовалась 54 заболевшим.
В России коронавирус выявили у 30 967 человек (19 181 371), выздоровели – 30 869 (18 337 736), скончались – 69 (383 686). Госпитализировано было 4063.