В Башкирии коронавирус за сутки выявили почти у 260 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 259 человек (295 785), выздоровели – 114 (288 428). Смертей за сутки от коронавируса на выявлено, за всё время пандемии скончались 5784 человека. Госпитализация потребовалась 54 заболевшим.