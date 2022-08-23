Спасатели Уфы нашли на дне реки рог бизона и бивень мамонта

Спасатели Уфы нашли на дне реки Белой рог бизона и бивень мамонта. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.
Спасатели Андрей Алексеев и Николай Григорьев увлекаются подводной рыбалкой и дайвингом. В выходные друзья отправились к реке Белой и во время одного из погружений нашли на дне удивительные артефакты.
Эксперты подтвердили, что это останки мамонта и бизона. К слову, на территорию Южного Урала, древние животные попали 300 тысяч лет назад и вымерли приблизительно 10-11 тысяч лет назад. Сегодня, 23 августа, спасатели передали рог и бивень в палеонтологический фонд Национального музея республики.