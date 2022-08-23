Спасатели Уфы нашли на дне реки рог бизона и бивень мамонта

Эксперты подтвердили, что это останки мамонта и бизона. К слову, на территорию Южного Урала, древние животные попали 300 тысяч лет назад и вымерли приблизительно 10-11 тысяч лет назад. Сегодня, 23 августа, спасатели передали рог и бивень в палеонтологический фонд Национального музея республики.