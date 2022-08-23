«В августе тоже пик»: в Башкирии эксперты рассказали, как защитить себя от клещей

Клещи стали кусать чаще. За 7 месяцев года в медицинские организации обратились почти 9,5 тысяч жителей республики. Количество пострадавших превысило среднемноголетние значения на 10%. Вторая половина августа считается периодом активности этих насекомых. Специалисты напоминают, что лучшая защита от клещей – профилактические меры.
Еще живого клеща помещают в жидкий азот и замораживают. У паукообразного – твердое покрытие, и только так его можно расколоть, чтобы добраться до возбудителей инфекции, живущих в его слюнных железах и кишечнике. Далее клеща измельчают с добавлением раствора, а центрифуга отделяет материал для работы лаборанта.
О том, что клеща нужно отвезти в лабораторию, знают практически все. А вот что на присосавшегося паразита нельзя наносить масло, кремы и едкие жидкости – не так много. Это повышает риск инфицирования. Лучше обратиться в травмпункт для извлечения кровопийцы. Лихорадка, озноб, слабость, температура в 90 процентов случаев – так называемые не очаговые формы энцефалита. 10 процентов укусов приводят к плачевным результатам. Здесь уже все зависит от иммунитета.
От клещей в республике обработано более 4 тысяч гектаров, почти половина территории – это организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
С начала года от клещевого энцефалита привились более 30 тысяч человек – это 86% от плана. Визуальный осмотр тела, закрытая одежда, нанесение репеллентов – доступные каждому меры защиты. Гарантий нет, но шансов спастись от укуса опасного паразита в разы больше.