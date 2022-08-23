«Башнефть» помогает сохранить экологический баланс республики

За 6 месяцев года компания направила в природоохранные проекты более 2 миллиардов 700 миллионов рублей – это один из лучших показателей в промышленной отрасли России.
Безопасная утилизация промышленных отходов, повышение объемов полезного использования попутного нефтяного газа и сокращение нагрузки на атмосферу – одни из главных приоритетов башкирских нефтяников в защите экологии. Так, только за первую половину 2022 года «Башнефть», входящая в состав «Роснефти», снизила воздействие на воздух на 7% – один из лучших показателей по стране.
Как отмечают эксперты отрасли, только с начала года «зеленые инвестиции» «Башнефти» превысили 2 миллиарда 700 миллионов, а с 2020 года – почти 15 миллиардов рублей.
Вместе с сокращением нагрузки на атмосферу в Башкирии было обеспечено полезное использование попутного нефтяного газа на уровне 96,4%, что на полтора процента лучше норматива. Также переработано более 72 тысяч тонн нефтешламов. Их накопленный объем по итогам полугодия снизился на 6%.