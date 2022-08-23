«Башнефть» помогает сохранить экологический баланс республики

Особое внимание мы уделяем снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, а для меня это просто личный вызов. Результаты проводимого нами мониторинга показывают эффективность принимаемых нами мер и являются доступными для госорганов. Отмечу, что сегодня выбросы «Башнефти» не превышают и половины разрешенных госорганами нормативов. И по этому показателю мы являемся одними из лидеров России.

Ольга Янчук, начальник отдела охраны окружающей среды АНК «Башнефть»