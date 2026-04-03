В Башкирии госпрограмма «СВОй бизнес» помогает ветеранам СВО

Возвращение к мирной жизни после боевых действий – это отдельный путь, порой не менее сложный, но для многих ветеранов спецоперации это становится стартом нового дела. Как государственная программа «СВОй бизнес» помогает открыть автомастерскую в Уфе и построить колеровочный центр в районе – в нашем сюжете.

Ещё неделю назад это был обычный гараж, а сегодня – собственная шиномонтажная мастерская. Ветеран СВО Антон Чуприянов работает здесь с раннего утра. До войны он служил по контракту в центре спецназа «Витязь», после ушёл добровольцем на передовую, где получил контузию. Теперь его фронт работы – забота о безопасности автовладельцев.

Для Антона каждый ключ и домкрат – символ осознанного выбора. О программе узнал в рекламе: подал заявку, прошёл обучение, и вот результат – клиенты уже записаны на неделю вперёд.

Совсем другая история у Вячеслава Чернова. Он тоже доброволец и герой, но одно ранение навсегда изменило его жизнь – мужчина потерял ногу. О государственной поддержке Вячеслав Чернов узнал в фонде «Защитники Отечества». Там ему помогли оформить бизнес-проект по открытию колеровочного центра. В администрации Уфимского района идею одобрили.

Оба героя – участники федеральной программы «СВОй бизнес». В 2025 году она показала эффективность. Проект помогает не просто деньгами, но и знаниями: ветеранов и членов их семей учат составлять бизнес-планы, ведут от идеи до первой прибыли.