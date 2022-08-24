Фестиваль «Башкирская лошадь» станет ежегодным

Планируется, что на фестивале появятся площадки для ремесленников, туристическая и детская зоны. Кроме того, для гостей праздника подготовят театрализованные представления с участием конников. Фестиваль «Башкирская лошадь» прошел в этом году впервые, его цель – популяризация породы, а также развитие традиций коневодства и народных ремесел. Помимо скачек, конный борьбы и конкурсов наездников, сельхозпроизводители и фермеры представляют на выставке продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе мёд и кумыс.