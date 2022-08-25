Город Октябрьский признан лучшим по части реализации проекта по раздельному сбору мусора

Об этом заявили в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Как отметили члены ОНФ, в муниципалитете к системе сбора вторсырья начали подступать еще задолго до мусорной реформы в стране.

В общей сложности в городе более 400 контейнерных площадок, половина из которых – в частном секторе. Все оборудованы специальными емкостями для сбора так называемых сортируемых отходов. В одном из дворов даже пошли на эксперимент: если доля вторсырья окажется значительной, жильцам могут снизить плату за вывоз ТКО.