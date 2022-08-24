В Уфе прокуратура потребовала возобновить строительство детского сада

Прокуратура Башкирии потребовала немедленно возобновить строительство детского сада на 260 мест в Кузнецовском затоне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Контракт на строительство был заключен в 2020 году с подрядчиком «Башгражданстрой». Из-за изменения проектной документации, срок на строительство был продлен до 30 сентября 2022 года.
После прокурорской проверки, сотрудники ведомства высказали мнение, что объект не смогут сдать вовремя. После осмотра объекта, подрядчику внесли представление с требованием возобновить строительство и установить контроль за соблюдением сроков.