В Уфе прокуратура потребовала возобновить строительство детского сада

Прокуратура Башкирии потребовала немедленно возобновить строительство детского сада на 260 мест в Кузнецовском затоне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Контракт на строительство был заключен в 2020 году с подрядчиком «Башгражданстрой». Из-за изменения проектной документации, срок на строительство был продлен до 30 сентября 2022 года.