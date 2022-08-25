В России коронавирус выявили почти у 44 тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.
За последние сутки коронавирус выявили у 43 919 человек (19 265 521), выздоровели – 30 775 (18 041 387), скончались – 71 (383 829). Госпитализировали 3936 пациентов.
В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали у 293 человек (296 343), выздоровели – 200 (288 820). Смертей от коронавируса за прошедшие сутки не зафиксировано, а за всё время пандемии скончались 5784 человек. Госпитализация потребовалась 49 пациентам.