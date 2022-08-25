В Башкирии ощутимо стали дешевле овощи и фрукты

Башстат продолжает мониторить цены на социально значимые продукты в магазинах региона.
Больше всего за неделю подешевела свекла (11,5%). Килограмм этого овоща в среднем можно приобрести за 30 рублей. Также значительно стали дешевле помидоры (9,7%), морковь (9%), лук (6,8%) и яблоки (5,1%).
Также незначительно снизилась цена на (0,1-3,3%): фруктово-ягодные консервы для детского питания, баранина, говядина, свинина, куры, печенье, маргарин, вермишель, подсолнечное масло, макароны, огурцы, гречневая крупа, черный чай, шоколадные конфеты, полукопченая и варено-копченая колбаса, капуста, картофель, бананы и пшено.
А вот стали значительно дороже сосиски и сардельки (6,8%). Также цена выросла на (0,1-2,6%): все виды хлеба, пастеризованное и стерилизованное молоко, сахар, мороженая рыба, творог, сметана, мука, овощные консервы для детского питания, сливочное масло, вареная колбаса, сыры, шлифованный рис, яйца, мясные консервы для детского питания и соль.