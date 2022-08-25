В Башкирии ощутимо стали дешевле овощи и фрукты

А вот стали значительно дороже сосиски и сардельки (6,8%). Также цена выросла на (0,1-2,6%): все виды хлеба, пастеризованное и стерилизованное молоко, сахар, мороженая рыба, творог, сметана, мука, овощные консервы для детского питания, сливочное масло, вареная колбаса, сыры, шлифованный рис, яйца, мясные консервы для детского питания и соль.