Почтовая марка «Уфа – город трудовой доблести» вышла в обращение

В почтовое обращение вышла марка «Уфа – город трудовой доблести». Специальное гашение состоялось сегодня штемпелем первого дня, что придало ей коллекционную ценность.

На почтовой марке столицы Башкирии изображен фрагмент памятника труженикам тыла, расположенного в уфимском парке Победы. Почетное звание присвоено Уфе в 2020 году по указу Владимира Путина за значительный вклад горожан в победу в Великой Отечественной войне.

Марка, во-первых, выпущена для того, чтобы жители знали, какой вклад наша республика внесла в победу над фашизмом. Ну и, конечно, чтобы дети знали, ведь без прошлого нет будущего.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - Почтовая марка «Уфа – город трудовой доблести» вышла в обращение

В серию «Города трудовой доблести» в этом году вошли шесть марок, посвящённых Уфе, Ижевску, Магадану, Омску, Саратову и Ярославлю. Инициатором стали депутаты  «Единой России».

По инициативе «Единой России» ремонтируем 20 отделений связи в республике. Президент Владимир Путин дал старт этой программе. Будет реализована и программа по открытию аптек.

Александр Вакуленко, директор региона «Волга» АО «Почта России»
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