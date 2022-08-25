Почтовая марка «Уфа – город трудовой доблести» вышла в обращение

В почтовое обращение вышла марка «Уфа – город трудовой доблести». Специальное гашение состоялось сегодня штемпелем первого дня, что придало ей коллекционную ценность.
На почтовой марке столицы Башкирии изображен фрагмент памятника труженикам тыла, расположенного в уфимском парке Победы. Почетное звание присвоено Уфе в 2020 году по указу Владимира Путина за значительный вклад горожан в победу в Великой Отечественной войне.
В серию «Города трудовой доблести» в этом году вошли шесть марок, посвящённых Уфе, Ижевску, Магадану, Омску, Саратову и Ярославлю. Инициатором стали депутаты «Единой России».