Почтовая марка «Уфа – город трудовой доблести» вышла в обращение

Марка, во-первых, выпущена для того, чтобы жители знали, какой вклад наша республика внесла в победу над фашизмом. Ну и, конечно, чтобы дети знали, ведь без прошлого нет будущего.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан